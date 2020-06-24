Замруководителя исполкома Альметьевского района Зиганшин 10 лет назад возглавил психиатрическую больницу им. Бехтерева

24 июня 2010 года, 10 лет назад, министр здравоохранения РТ Айрат Фаррахов представил коллективу Республиканской клинической психиатрической больницы им. Бехтерева нового главного врача Фарита Зиганшина.

До этого времени он занимал должность замруководителя исполкома Альметьевского района по здравоохранению и социальной защите.



Зиганшин родился 1 сентября 1956 года в деревне Сарбаш-Пустошь Мамадышского района ТАССР. После окончания школы он поступил в 1973 году на лечебный факультет КГМИ им. С.В. Курашова. Окончив в 1979 году Казанский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело», Зиганшин начал работать врачом-интерном хирургического отделения РКБ Казани. С 1980 по 1986 год он работал врачом-хирургом хирургического отделения Мамадышской ЦРБ, позже был назначен заведующим хирургическим отделением.



С 1989 по 2001 год Зиганшин был заведующим хирургическим отделением медсанчасти НГДУ «Прикамнефть» в Елабуге. С 2001 по 2004 год он работал главным врачом медсанчасти ОАО «Татнефть». До 2005 года Зиганшин занимал должность начальника управления здравоохранения Альметьевского района и Альметьевска МЗ РТ, которое было реорганизовано в МУ «Управление здравоохранения Альметьевского района и города Альметьевска». С января 2006 года он был заместителем руководителя исполнительного комитета «Альметьевский муниципальный район» по здравоохранению и социальной защите — начальником управления здравоохранения.



С июня 2010 года и по сей день Зиганшин возглавляет Республиканскую клиническую психиатрическую больницу имени академика В.М. Бехтерева.