Сегодня в Татарстане ожидаются дожди, грозы и до +25˚C

В среду, 24 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь. В отдельных районах днем возможна гроза, локально град.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Максимальная температура воздуха днем +20—25˚C. В Казани термометры покажут от +21°С до +23°С. В Набережных Челнах прогнозируется от +20°С до +24°С.

