Поздравление медиков, пчелы и полевые цветы: новые посты в «Инстаграме» от глав районов Татарстана 21 июня

Главы районов продолжают поздравлять медиков с их профессиональных праздником. Сегодня практически все поблагодарили медиков за их труд.

Так, пост, посвященный врачам, опубликовал глава Альметьевского района Тимур Нагуманов. «Очень часто мы осознаем ценность здоровья только тогда, когда у нас с ним возникают проблемы. Сейчас мы как никогда понимаем важность жизни и тех, кто помогает их спасать», — пишет Нагуманов.

К поздравлениям присоединился и Александр Никошин, глава Алькеевского района. «В самые трудные минуты вы приходите на помощь», — написал он.





Глава Елабужского муниципального района Рустем Нуриев записал видеопоздравление и пожелал медикам крепкого здоровья. Несмотря на то, что Нуриев записывал видео на улице, он все же надел маску.

Айдар Метшин, глава Нижнекамского муниципального района, также записал видеопоздравление. Он пожелал каждому медицинскому работнику счастья, здоровья, мира и благополучия.

Глава Арского района Ильшат Нуриев снял на видео пчел. Его подписчик отметил, что несмотря на плотный рабочий график, Нуриев замечает красоту вокруг.

Глава Актанышского района Энгель Фаттахов опубликовал полевые цветы.