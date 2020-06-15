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В Нижнекамске с этой недели начнутся плановые отключения электроэнергии

23:56, 15.06.2020
В Нижнекамске с этой недели начнутся плановые отключения электроэнергии
Фото: realnoevremya.ru

В Нижнекамске с этой недели начнется плановый ремонт линий электропередач в жилых массивах.

Власти города опубликовали список домов, у которых отключат электричество:

  • 18 июня с 8.00 до 17.00 света не будет по адресам: пр. Вахитова, 13, 13а, 15 и ул. Чабьинская, 7а
  • 19 июня с 8.00 до 17.00 в домах 11 и 15 по проспекту Вахитова
  • 22 июня с 9.00 до 16.00 по адресу Гагарина, 8
  • 23 июня 9.00 — 16.00 пр. Вахитова, 17,19,19А,21/10
    8.00 — 17.00 пр. Шинников, 3
    8.00 — 17.00 ул. Чулман, 11, 15, 17. Сююмбике, 42
    8.00 — 17.00 пр. Химиков, 53, 57. Баки Урманче, 3
  • 24 июня 8.00 — 13.00 пр. Химиков, 14,14а,в,б,12а,16
    8.00 — 13.00 пр. Химиков, 16б,16г
    13.00 — 17.00 ул. Корабельная, 36,40,38, ул. Студенческая, 33,35,31
  • 26 июня 8.00 — 13.00 пр. Химиков, 76а, 76б
    8.00 — 17.00 ул. Гагарина, 2
    13.00 — 17.00 пр. Вахитова, 2, ул. Менделеева, 1а, 1б; Менделеева, 1
    13.00 — 17.00 ул. Менделеева, 7, ул. Гагарина, 22,22а,26,28
    13.00 — 17.00 ул. Гагарина, 16,16а,18,20, 27, 29
  • 29 июня 8.00 — 17.00 ул. Спортивная, 19
    8.00 — 13.00 ул. Сююмбике, 71, 75, 77.
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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