В Нижнекамске с этой недели начнутся плановые отключения электроэнергии
В Нижнекамске с этой недели начнется плановый ремонт линий электропередач в жилых массивах.
Власти города опубликовали список домов, у которых отключат электричество:
- 18 июня с 8.00 до 17.00 света не будет по адресам: пр. Вахитова, 13, 13а, 15 и ул. Чабьинская, 7а
- 19 июня с 8.00 до 17.00 в домах 11 и 15 по проспекту Вахитова
- 22 июня с 9.00 до 16.00 по адресу Гагарина, 8
- 23 июня 9.00 — 16.00 пр. Вахитова, 17,19,19А,21/10
8.00 — 17.00 пр. Шинников, 3
8.00 — 17.00 ул. Чулман, 11, 15, 17. Сююмбике, 42
8.00 — 17.00 пр. Химиков, 53, 57. Баки Урманче, 3
- 24 июня 8.00 — 13.00 пр. Химиков, 14,14а,в,б,12а,16
8.00 — 13.00 пр. Химиков, 16б,16г
13.00 — 17.00 ул. Корабельная, 36,40,38, ул. Студенческая, 33,35,31
- 26 июня 8.00 — 13.00 пр. Химиков, 76а, 76б
8.00 — 17.00 ул. Гагарина, 2
13.00 — 17.00 пр. Вахитова, 2, ул. Менделеева, 1а, 1б; Менделеева, 1
13.00 — 17.00 ул. Менделеева, 7, ул. Гагарина, 22,22а,26,28
13.00 — 17.00 ул. Гагарина, 16,16а,18,20, 27, 29
- 29 июня 8.00 — 17.00 ул. Спортивная, 19
8.00 — 13.00 ул. Сююмбике, 71, 75, 77.
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