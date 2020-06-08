Поздравления с днем соцработника и вручение книги за третьего ребенка: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 8 июня

Сегодня главы районов Татарстана поздравляли социальных работников с их профессиональным праздником.

Так, глава Бугульминского района Линар Закиров оставил в своем аккаунте в «Инстаграме» видео с церемонии награждения социальных работников. Вместо музыки видео сопровождается рассуждениями Закирова о том, каким должен быть представитель этой профессии.

Руководитель Лениногорского муниципального района Рягат Хусаинов вручил сегодня 10 семьям, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, подписку на второе полугодие на местные газеты. Несмотря на послабления в ограничительных мерах из-за коронавируса, встречу Хусаинов провел в перчатках и маске.

А глава Алькеевского района РТ Александр Никошин сегодня продолжал осматривать дома, которые подлежат благоустройству в рамках программы «Наш двор». В «Инстаграме» он поделился подборкой фотографий с работы, которые собрали 36 отметок «Мне нравится».

Руководитель Буинского района Татарстана Ранис Камартдинов поздравил соцработников коллажом из фотографии. «Ежегодно социальную поддержку в виде различной помощи получают более 19 тысяч буинцев — это почти каждый второй житель района, из них 4 710 инвалидов, в том числе 142 ребенка-инвалида. 367 человек получают обслуживание на дому», — отметил Камартдинов. В комментариях подписчики поблагодарили за поздравления и поддержку от главы района.

Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин вручил памятную медаль и книгу о крае семье Ильдуса и Алии Халиулловых, у которых в этом году родился третий ребенок. Мальчик стал сотым ребенком, родившимся в памятный для республики год — 100-летия ТАССР. Пользователи порадовались за семью и пожелали ей здоровья. Однако один подписчик подумал, что все эти подарки неспроста и оставил многозначительный комментарий: «Чей небудь шишки большой не просто».