В Татарстане каждый пациент с простудой рассматривается как потенциальный с COVID-19

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Каждый пациент с ОРВИ и пневмонией рассматривается как потенциальный пациент с COVID-19, на основании тяжести принимается решение, рассказали во время заседания Штаба по противодействию распространению коронавируса в мэрии Казани.

В республике провели 24 тысячи исследований на COVID-19. В Татарстане заболели коронавирусом 73 человека, выздоровели 17 человек. В Казани развернуто 1155 коек, в случае необходимости будет развернута в общей сложности 2051 койка. Сейчас под наблюдением на COVID-19 находятся 905 горожан, прекращено наблюдение за 6 тысячами казанцев.

Ранее в Татарстане выявили 11 новых случаев COVID-19.

