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ГИСУ Татарстана готово потратить на строительство бассейна в Нурлате до 168 млн рублей

11:05, 07.04.2020 1
ГИСУ Татарстана готово потратить на строительство бассейна в Нурлате до 168 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

Главинвестстрой РТ объявил тендер на строительство спорткомплекса с бассейном в Нурлатском районе республики. Начальная стоимость контракта составляет 167,6 млн рублей.

Заявки принимаются с 6 по 14 апреля. Победителя аукциона планируется определить в тот же день — 14 апреля, следует из сообщения на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, комплекс должен быть построен до 31 декабря 2020 года. Исполнитель должен разработать график работ, а затем выполнить их качественно и в срок.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:41
    А ничего что этот бассейн уже под крышей стоит?
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