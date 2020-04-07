ГИСУ Татарстана готово потратить на строительство бассейна в Нурлате до 168 млн рублей

Главинвестстрой РТ объявил тендер на строительство спорткомплекса с бассейном в Нурлатском районе республики. Начальная стоимость контракта составляет 167,6 млн рублей.

Заявки принимаются с 6 по 14 апреля. Победителя аукциона планируется определить в тот же день — 14 апреля, следует из сообщения на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, комплекс должен быть построен до 31 декабря 2020 года. Исполнитель должен разработать график работ, а затем выполнить их качественно и в срок.