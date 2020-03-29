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В Башкирии откроют музей Роберта Миннуллина

01:23, 29.03.2020
В Башкирии откроют музей Роберта Миннуллина
Фото: bspu.ru

В деревне Шамметово Илишевского района Башкирии откроется музей поэта Роберта Миннуллина, откуда он родом.

«Последние семь-восемь лет мы поддерживали связь. Роберт агай хотел открыть музей. В Шамметове этому музею быть», — на церемонии прощания сообщил заместитель министра культуры региона Ранис Алтынбаев.

Он отметил, что поэт через свое творчество подружил башкирский и татарский народы, пишет «Татар-информ».

Напомним, что вчера Миннуллина похоронили на мусульманском кладбище в казанском поселке Мирный.

ОбществоКультура БашкортостанТатарстан
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