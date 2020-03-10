Пятикратный обладатель премии «Эмми» будет вести передачу на RT America

Американский актер, комментатор, комик и пятикратный обладатель премии «Эмми» Деннис Миллер стал ведущим нового интервью-проекта Dennis Miller +1.

Новые эпизоды будут выходить каждую неделю по понедельникам и средам.

Первый телевыпуск представили в мобильном приложении Portable.TV — за несколько дней до телепремьеры, отметил глава RT America Михаил Солодовников.

Гостем первого выпуска интервью-проекта стал актер и комик Джефф Данэм, пишет RT.

Миллер входил в актерский состав вечерней музыкально-юмористической программы Saturday Night Live на телеканале NBS с 1985 по 1991 год. Позднее он вел собственные шоу на Tribune Entertainment, HBO и CNBC.