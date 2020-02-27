Кабмин Татарстана постановил провести конкурс «Врач года — Ак чэчэклэр» в июне

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Правительство Татарстана распорядилось провести в 2020 году конкурс «Врач года — Ак чэчэклэр». Таким образом предполагается поднять престиж профессии медработника и стимулировать врачей к повышению мастерства.

Согласно распоряжению, конкурс должен пройти в июне. Однако точная дата не определена.

Документ накануне подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Оргкомитет конкурса возглавил министр здравоохранения РТ Марат Садыков. Республиканский Минздрав же отвечает за проведение мероприятия.

Напомним, в прошлом году «Врачом года» в Татарстане стал завкафедрой неврологии и реабилитации КГМУ, доктор медицинских наук Энвер Богданов. «Легендой здравоохранения» признан профессор кафедры общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением КГМА МЗ РТ, доктор медицинских наук Ильдус Низамов.