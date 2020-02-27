Кабмин Татарстана постановил провести конкурс «Врач года — Ак чэчэклэр» в июне
Правительство Татарстана распорядилось провести в 2020 году конкурс «Врач года — Ак чэчэклэр». Таким образом предполагается поднять престиж профессии медработника и стимулировать врачей к повышению мастерства.
Согласно распоряжению, конкурс должен пройти в июне. Однако точная дата не определена.
Документ накануне подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Оргкомитет конкурса возглавил министр здравоохранения РТ Марат Садыков. Республиканский Минздрав же отвечает за проведение мероприятия.
Напомним, в прошлом году «Врачом года» в Татарстане стал завкафедрой неврологии и реабилитации КГМУ, доктор медицинских наук Энвер Богданов. «Легендой здравоохранения» признан профессор кафедры общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением КГМА МЗ РТ, доктор медицинских наук Ильдус Низамов.ОбществоВластьМедицина Татарстан
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