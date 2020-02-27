В Челнах пятеро китайских рабочих отправлены на карантин

В Набережных Челнах пятеро сотрудников завода Haier в Набережных Челнах, вернувшиеся из Китая, отправлены на карантин.

Как сообщает «Татар-информ» со ссылкой на Роспотребнадзор РТ, на завод не допущены пятеро сотрудников, вернувшихся 17 и 24 февраля. Пока они находятся на карантине.

«Они после прибытия находятся под медицинским наблюдением по местам проживания на срок 14 дней, результаты лабораторных исследований отрицательные, респираторных симптомов у них нет», — передает издание сообщение ведомства.



Также на предприятии соблюдаются обычные мероприятия в связи с эпидемическим подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Ранее на производстве запаслись масками, каждый день контролируют температуру сотрудников и всячески перестраховываются.

