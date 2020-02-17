Новости общества

11:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На капитальный ремонт ДК «Энергетик» в Челнах направят еще 230,9 млн рублей

11:38, 17.02.2020
На капитальный ремонт ДК «Энергетик» в Челнах направят еще 230,9 млн рублей
Фото: ru.m.wikipedia.org

Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана объявило тендер на выполнение капитального ремонта дворца культуры «Энергетик»в Набережных Челнах.

Объявление об аукционе размещено на сайте госзакупок 14 февраля, заявки принимаются до 25 февраля.

Напомним, что летом прошлого года ГИСУ РТ выделил на капремонт ДК «Энергетик» в Набережных Челнах 100 млн рублей.

ДК «Энергетик» на набережной Тукая был торжественно открыт в 1973 году. По сей день в нем проводятся значимые мероприятия города. В стенах здания трудятся восемь творческих коллективов и 14 артистов.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров