На капитальный ремонт ДК «Энергетик» в Челнах направят еще 230,9 млн рублей

Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана объявило тендер на выполнение капитального ремонта дворца культуры «Энергетик»в Набережных Челнах.

Объявление об аукционе размещено на сайте госзакупок 14 февраля, заявки принимаются до 25 февраля.

Напомним, что летом прошлого года ГИСУ РТ выделил на капремонт ДК «Энергетик» в Набережных Челнах 100 млн рублей.

ДК «Энергетик» на набережной Тукая был торжественно открыт в 1973 году. По сей день в нем проводятся значимые мероприятия города. В стенах здания трудятся восемь творческих коллективов и 14 артистов.