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Британия снимет часть санкций с России

22:35, 06.02.2020
Британия снимет часть санкций с России
Фото: mil.ru

Британия после завершения переходного периода от выхода из Евросоюза собирается отказаться от некоторых торговых ограничений в отношении России.

На сайте правительства говорится, что Лондон планирует отменить антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу, ферросилиций, металлические и чугунные трубы, стальные и чугунные трубные фитинги.

Напомним, в полночь на 1 февраля (3.00 мск) Британия официально вышла из состава Евросоюза — произошел так называемый Brexit. В Лондоне на площади перед зданием британского парламента собрались сторонники Brexit’а и отпраздновали это событие песнями и фейерверком.

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