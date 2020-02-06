Британия снимет часть санкций с России

Британия после завершения переходного периода от выхода из Евросоюза собирается отказаться от некоторых торговых ограничений в отношении России.

На сайте правительства говорится, что Лондон планирует отменить антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу, ферросилиций, металлические и чугунные трубы, стальные и чугунные трубные фитинги.



Напомним, в полночь на 1 февраля (3.00 мск) Британия официально вышла из состава Евросоюза — произошел так называемый Brexit. В Лондоне на площади перед зданием британского парламента собрались сторонники Brexit’а и отпраздновали это событие песнями и фейерверком.