Сенатор от Татарстана Олег Морозов женился: как прошла его свадьба

Фото: @olegmorozov05

Сенатор из Татарстана Олег Морозов снова женился. Фото со свадьбы появились в соцсети на личной странице политика.

«Ну вот и все!» — подписал фотографию с церемонии Олег Морозов. На снимке он и молодая супруга только что обменялись кольцами.

Имя новой избранницы Морозова не называется. Ранее политик был женат на предпринимательнице Земфире Губайдуллиной, их брак распался в 2015 году.

Судя по опубликованным снимкам, свадебное торжество было более чем скромным. Так, невеста запечатлена за столом одном из кафе города. На ее тарелке нечто, напоминающее булочки. Однако скромность ничуть не омрачает праздничное событие.

Чуть позже в Сети появилась фотография из ресторана. Судя по снимку, пара все-таки пригласила узкий круг лиц отменить знаменательное событие.

Морозов работал депутатом Госдумы с 1993 по 2012 год, после чего возглавлял Управление президента России по внутренней политике. Затем он стал сенатором Совета Федерации от Татарстана.

