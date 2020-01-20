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Главой СК «Согласие» в Татарстане стал экс-директор казанского «Росгосстраха»

22:08, 20.01.2020
Главой СК «Согласие» в Татарстане стал экс-директор казанского «Росгосстраха»
Фото: realnoevremya.ru

Директором филиала страховой компании «Согласие» в Татарстане назначен бывший руководитель филиала «Росгосстраха» в республике.

«Среди его задач — усиление позиций компании на страховом рынке региона, увеличение доли рынка по розничным (добровольным) видам страхования, сервисное лидерство, развитие агентской сети», — говорится в сообщении компании.

Справка

Альберт Ишбулатов окончил Уфимский юридический институт по специальности «Юриспруденция». Второе высшее образование получил в Башкирском государственном университете по специальности «Финансы и кредит».

С 2010 по 2013 гг. руководил филиалом банка BNP Paribas в Башкортостане, с 2013 по 2014 гг. — банка «ВТБ 24» в том же регионе.

В 2014 году назначен директором проекта в департаменте по работе с регионами компании «Росгосстрах», с 2015 года руководил филиалом «Росгосстраха» в Татарстане.

ОбществоБизнес БашкортостанТатарстан
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