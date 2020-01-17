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СМИ рассказали, когда озвучат состав нового правительства

18:37, 17.01.2020
СМИ рассказали, когда озвучат состав нового правительства
Фото: flickr.com

Новые структуры и состав правительства будут озвучены не позднее вторника, 21 января.

«Структура и состав нового кабинета министров будут объявлены до вторника, 21 января», — сообщил «Интерфакс» источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, Медведев объявил об отставке правительства 15 января после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Накануне новым премьером стал Мишустин, а Медведев был назначен зампредседателя Совета безопасности.

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