СМИ рассказали, когда озвучат состав нового правительства
Новые структуры и состав правительства будут озвучены не позднее вторника, 21 января.
«Структура и состав нового кабинета министров будут объявлены до вторника, 21 января», — сообщил «Интерфакс» источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, Медведев объявил об отставке правительства 15 января после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Накануне новым премьером стал Мишустин, а Медведев был назначен зампредседателя Совета безопасности.
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