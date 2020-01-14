В Татарстане отмечают 100-летие известного казанского онколога Мойше Сигала — видео

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Сегодня, 14 января, исполняется 100 лет со дня рождения Мойше Зельмановича Сигала — известного казанского хирурга-онколога, основателя казанской хирургической школы онкологов, доктора медицинских наук, профессора, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Он разработал новые методы диагностики, лечения и проведения операций, которые и на сегодняшний день используются в лечении онкологических пациентов. Например, его расширитель-подъемник реберных дуг активно используется хирургами.



Сигалу был 21 год, когда он стал главным хирургом Печорского округа в Коми, еще через год — главным врачом.

Коллеги и ученики Мойше Сигала вспоминают, как он трепетно относился к пациентам и учил такому же бережному отношению студентов.

«Михаил Зельманович, наверное, был строгим учителем. И тогда, когда, по его мнению, что-то не так делалось для пациента в клинике, он очень расстраивался», — рассказал директор КГМА, ученик хирурга Рустем Хасанов.



В первозданном виде удалось сохранить кабинет известного врача. Его личные вещи — чашка, очки, микроскоп — до сих пор стоят на столе нетронутыми.

2 октября 1990 года Мойше Сигал ушел из жизни. В этот день он успел провел операцию.