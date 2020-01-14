Минниханов поднялся в рейтинге 100 ведущих политиков России за 2019 год

По итогам 2019 года президент Татарстана Рустам Минниханов занял 80 место в рейтинге 100 ведущих политиков России. Если сравнивать с 2018 годом, то он поднялся на пять позиций.

Глава РТ вошел в группу «Среднее влияние» и опередил таких политиков, как глава Крыма Сергей Аксенов (86 место), министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин (89) и глава ЦИК Элла Памфилова (92).

В топ-5 списка вошли президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, глава администрации президента Антон Вайно, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Рейтинг основан на результатах экспертных опросов, ежемесячно проводившихся методом закрытого анкетирования в течение 2019 года. Участие в них принимали 24—27 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, представители политических партий.