Донбасс и Украина завершили процедуру обмена пленными

Завершилась процедура обмена пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Украиной. Она прошла под Горловкой.

«Мы получили от Киева 60 человек, еще украинская сторона не довезла несколько человек, мы ждем их. А Украине мы [Донецк и Луганск] передали 52 человека», — отметила омбудсмен ДНР Дарья Морозова (цитата по ТАСС).

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года — тогда Украина передала ДНР и ЛНР 233 задержанных и получил 73 пленных.