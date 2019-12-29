Новости общества

17:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Донбасс и Украина завершили процедуру обмена пленными

16:25, 29.12.2019
Донбасс и Украина завершили процедуру обмена пленными
Фото: torange.biz

Завершилась процедура обмена пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Украиной. Она прошла под Горловкой.

«Мы получили от Киева 60 человек, еще украинская сторона не довезла несколько человек, мы ждем их. А Украине мы [Донецк и Луганск] передали 52 человека», — отметила омбудсмен ДНР Дарья Морозова (цитата по ТАСС).

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года — тогда Украина передала ДНР и ЛНР 233 задержанных и получил 73 пленных.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров