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Из-за погоды в Татарстане отложили техосвидетельствование переправы

23:15, 29.12.2019
Из-за погоды в Татарстане отложили техосвидетельствование переправы
Фото: архив ГУ МЧС РФ по РТ

По погодным условиям МЧС по РТ отменило запланированное техническое освидетельствование переправы в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Освидетельствование ледовой дороги через реку Каму в районе села Соколка и поселка Новозакамского в Мамадышском районе РТ должно было пройти сегодня. Однако на льду проступила вода, отчего проверку отменили.

Также на завтра запланировано освидетельствование другой переправы в Елабужском районе по маршруту Покровское — Красный Ключ, передает ведомство.

Общество Татарстан
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