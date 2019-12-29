Из-за погоды в Татарстане отложили техосвидетельствование переправы

Фото: архив ГУ МЧС РФ по РТ

По погодным условиям МЧС по РТ отменило запланированное техническое освидетельствование переправы в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Освидетельствование ледовой дороги через реку Каму в районе села Соколка и поселка Новозакамского в Мамадышском районе РТ должно было пройти сегодня. Однако на льду проступила вода, отчего проверку отменили.

Также на завтра запланировано освидетельствование другой переправы в Елабужском районе по маршруту Покровское — Красный Ключ, передает ведомство.