Из Казани откроются новые авиарейсы в Воронеж и Брянск

С 2 января 2020 года Казань с Брянском и Воронежем свяжут новые авиарейсы.

Так, из Казани самолет в Воронеж будет вылетать по вторникам и четвергам в 21.15, прибытие в аэропорт назначения — в 22.45. Из Воронежа вылет запланирован по средам и пятницам в 3.35 с посадкой в Казани в 5.10.

В Брянск из столицы Татарстана можно вылететь по вторникам в 14.10, самолет прибудет в 16.10. Вылет из Брянска будет в 11.20, а посадка в Казани в 13.20.

По четвергам рейс из Казани запланирован на 14.50 с приземлением в Брянске в 17.00. Обратно самолет будет вылетать в 12.10 и приземляться в 14.10.

Программа полетов запланирована до конца марта 2020 года, сообщила пресс-служба казанского аэропорта.

Ранее сообщалось, что 6 января 2020 года из Казани можно будет улететь в Новый Уренгой. Самолеты будут летать два раза в неделю.

