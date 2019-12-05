Медведев ответил на вопрос Ивлеевой о блокировке интернета
Известная ведущая и блогер Анастасия Ивлеева задала премьеру Дмитрию Медведеву вопрос о возможности блокировки интернета в России в связи с принятием нового закона. В частности, ее волновало, куда переходить авторам youtube-каналов.
«Никто не собирается закрывать в России YouTube», — ответил Медведев.
Он заверил, что законопроект о «суверенном интернете» не направлен на создание запретов, поскольку они неэффективны в условиях глобальной сети.ОбществоВластьТехнологииМедиа
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