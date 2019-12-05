Медведев: в этом году экономика развивалась

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал об итогах 2019 года для экономики России. По его словам, ВВП страны растет, а инфляция снижается.

Глава правительства во время интервью ключевым телеканалам страны оценил рост ВВП по итогам года в 1,3—1,5%.

При этом снижается инфляция, что влечет за собой снижение ключевой ставки Центробанка, а значит? снижается и, например, ставка по ипотеке.