Медведев: в этом году экономика развивалась
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал об итогах 2019 года для экономики России. По его словам, ВВП страны растет, а инфляция снижается.
Глава правительства во время интервью ключевым телеканалам страны оценил рост ВВП по итогам года в 1,3—1,5%.
При этом снижается инфляция, что влечет за собой снижение ключевой ставки Центробанка, а значит? снижается и, например, ставка по ипотеке.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым