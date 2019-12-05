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В МВД Татарстана связали рост преступности с сокращением штата полиции и массовыми мероприятиями

10:51, 05.12.2019
В МВД Татарстана связали рост преступности с сокращением штата полиции и массовыми мероприятиями
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти РТ и органами местного самоуправления МВД по Татарстану Рустам Ибрагимов рассказал о росте преступности, в том числе имущественных преступлений в общественных местах. Этот факт он связал с сокращением штата полиции.

«Некомплект в некоторых подразделениях доходит до 10%. Мы не в состоянии работать на улицах с той же плотностью», — сказал Ибрагимов на пресс-конференции «О реализации законодательства об участии граждан в охране общественного порядка в РТ» в кабмине республики.

Он также отметил, что играет роль большое количество массовых мероприятий. На обеспечение их безопасности отвлекаются сотрудники МВД.

По словам главы УМВД по Казани, рост преступности связан в основном именно с увеличением количества имущественных преступлений. В том числе за счет преступлений с использованием интернет-технологий, например, кражи денег с банковских карт.

ОбществоВластьПроисшествия Татарстан
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