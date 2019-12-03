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В России создадут базу данных затоплений

19:14, 03.12.2019
В России создадут базу данных затоплений
Фото: pixabay.com

В 2021 году компания «Космические коммуникации» (входит в «Роскосмос») планирует создать базу данных зон затоплений на территории России.

Система охватит 84 региона России, при ее составлении помимо космической информации будут учитываться данные региональных подразделений защиты населения и территорий.

База данных позволит страховым компаниям быстрее и точнее рассчитывать страховые премии, оценивать ущерб в пострадавших от наводнения районах, ускорить выплаты, а также снизить бюрократическую нагрузку на страховщиков и исключить случаи мошенничества, говорится на сайте «Роскосмоса».

Ранее иностранные ученые вместе со специалистами географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова создали международную базу данных речных наводнений и паводков в Европе.

Общество
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