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Глава МИД Чехии объяснил причину отказа бизнес-миссии страны в перелете в Казань

07:25, 29.11.2019
Глава МИД Чехии объяснил причину отказа бизнес-миссии страны в перелете в Казань
Фото: needpix.com

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что ситуация с задержкой в аэропорту Москвы главы Минсельхоза Чехии Мирослава Томана и сопровождавшей его делегации предпринимателей и их преждевременным отлетом в Прагу была в самом деле была вызвана чисто административными проблемами.

«Мы располагаем информацией от российской стороны, что речь действительно шла о чисто административных проблемах», — сообщил он.

Петршичек добавил, что ситуация также могла возникнуть из-за новых российских правил.

«Так что я верю, что в данном случае речь идет действительно о чисто технической проблеме, не воспринимаю этот как некий политический вопрос», — передает «РИА Новости» его слова.

ОбществоВласть Татарстан
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