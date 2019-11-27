Новости общества

19:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Роструд напомнил о двухдневных рабочих неделях

19:10, 27.11.2019
Роструд напомнил о двухдневных рабочих неделях
Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Роструд напомнил, что последняя рабочая неделя 2019-го и первая неделя 2020 года будут двухдневными.

На последней неделе этого года россияне выйдут на работу только в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря.

В 2020 году новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. Первый рабочий день пройдет в четверг, 9 января, и продлится до пятницы, 10 января.

Ранее в Роструде назвали способы сделать 31 декабря выходным днем. В первую очередь работодатель вправе сделать этот день выходным по собственной инициативе.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров