Роструд напомнил о двухдневных рабочих неделях

Роструд напомнил, что последняя рабочая неделя 2019-го и первая неделя 2020 года будут двухдневными.

На последней неделе этого года россияне выйдут на работу только в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря.

В 2020 году новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. Первый рабочий день пройдет в четверг, 9 января, и продлится до пятницы, 10 января.

Ранее в Роструде назвали способы сделать 31 декабря выходным днем. В первую очередь работодатель вправе сделать этот день выходным по собственной инициативе.