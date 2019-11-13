В России могут начать делать прививки от рака

Министерство здравоохранения России обсуждает введение в России вакцинации от онкологических заболеваний.

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина отметила, что такая практика существуют во многих странах.



«Наверное, вопрос еще окончательно не закрыт, но это вопрос ближайшего будущего», — цитирует ее RNS.

Ранее ученые придумали щадящий способ диагностики онкозаболеваний.

Также известно, что средний возраст, в котором у россиян диагностируют онкологические заболевания, составляет 64,5 года. Так, на данный момент у мужчин злокачественные опухоли выявляют в среднем в 64,9 года, у женщин рак обычно диагностируется в 64,2 года. В 2008 году этот показатель был равен 63,8 и 63,3 годам соответственно.