Студенты КГАСУ получили Гран-при воркшопа «Идеи развития набережных реки Яузы»

Проект студентов КГАСУ получил Гран-при воркшопа «Идеи развития набережных реки Яузы».

В команду разработчиков проекта вошли студенты 4 курса кафедры градостроительства Анастасия Наговицына, Аким Толмачев, Аида Сираева, Эмиль Халиуллин, кафедры теории и практики архитектуры Анастасия Сулайманова.

Участникам воршопа предстояло представить реку Яузу с разных сторон. Работая над концепциями, все участники обратили внимание на отсутствие на территории единой пешеходной зоны, прогулочных маршрутов и связей между историческими достопримечательностями.

Одной из главных идей, которую предложили сразу несколько команд, стало создание кругового пешеходного маршрута с велосипедными дорожками.

Отмечается, что команда из КГАСУ, помимо инфографики, представила 3D-визуализацию проекта, где показала рекреации, разработанные для разных групп граждан и совмещающие различные потребности горожан. Они получили грант на сумму 100 тыс. рублей, сообщает Минобрнауки РТ.

Ранее сообщалось, что в Казани началась разработка стратегии развития прибрежных территорий Казанки.

