Студенты КГАСУ получили Гран-при воркшопа «Идеи развития набережных реки Яузы»
Проект студентов КГАСУ получил Гран-при воркшопа «Идеи развития набережных реки Яузы».
В команду разработчиков проекта вошли студенты 4 курса кафедры градостроительства Анастасия Наговицына, Аким Толмачев, Аида Сираева, Эмиль Халиуллин, кафедры теории и практики архитектуры Анастасия Сулайманова.
Участникам воршопа предстояло представить реку Яузу с разных сторон. Работая над концепциями, все участники обратили внимание на отсутствие на территории единой пешеходной зоны, прогулочных маршрутов и связей между историческими достопримечательностями.
Одной из главных идей, которую предложили сразу несколько команд, стало создание кругового пешеходного маршрута с велосипедными дорожками.
Отмечается, что команда из КГАСУ, помимо инфографики, представила 3D-визуализацию проекта, где показала рекреации, разработанные для разных групп граждан и совмещающие различные потребности горожан. Они получили грант на сумму 100 тыс. рублей, сообщает Минобрнауки РТ.
Ранее сообщалось, что в Казани началась разработка стратегии развития прибрежных территорий Казанки.
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