Россию на премии MTV представит украинская певица Maruv
Украинская певица Maruv (Анна Корсун) представит Россию на MTV EMA 2019.
Заявленными артистами от России также стали Face, Little Big, Noize MC и Zivert, сообщается на сайте премии.
Помимо этого, в премии примут участие Ariana Grande, J Balvin, Miley Cyrus, Shawn Mendes и Taylor Swift.
Мероприятие пройдет в Севилье (Испания) 3 ноября.
Ранее Анна Корсун и другие кандидаты от Украины отказались участвовать в «Евровидении-2019» после того, как прошли отбор.ОбществоКультура
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым