Россию на премии MTV представит украинская певица Maruv

Украинская певица Maruv (Анна Корсун) представит Россию на MTV EMA 2019.

Заявленными артистами от России также стали Face, Little Big, Noize MC и Zivert, сообщается на сайте премии.

Помимо этого, в премии примут участие Ariana Grande, J Balvin, Miley Cyrus, Shawn Mendes и Taylor Swift.

Мероприятие пройдет в Севилье (Испания) 3 ноября.

Ранее Анна Корсун и другие кандидаты от Украины отказались участвовать в «Евровидении-2019» после того, как прошли отбор.