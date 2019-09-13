Жители Башкирии через суд добились от муниципалитета строительства водопровода

Благодаря вмешательству прокуратуры организовано водоснабжение в башкирском селе Верхний Аташ. По коллективному обращению местных жителей ведомство провело проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и установило, что при выделении земельных участков под строительство жилых домов по ул. Мира в населенном пункте не была предусмотрена система водоснабжения.

Прокурор Чекмагушевского района обратился в суд с иском, в котором потребовал обязать муниципалитет обеспечить население централизованной системой холодного водоснабжения. Суд согласился с доводами надзорного ведомства и удовлетворил их, сообщает прокуратура РБ.

В результате муниципалитет организовал строительство системы водопровода и проведение экспертизы качества воды.

Напомним, ранее экс-директор «Водоконала» в Башкирии присвоил 1,2 млн рублей предприятия.