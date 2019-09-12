В Башкирии похолодает до -2 градусов

Республиканское отделение МЧС предупреждает жителей Башкирии о надвигающихся заморозках, так, в ночь с 12 на 13 сентября похолодает до -2 градусов.

Кроме того, в ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность, но без осадков. Ночью и утром местами синоптики прогнозируют туман. Ветер юго-западный 2—7 м/с. Температура воздуха ночью составит +5, +10 градусов, в отдельных районах слабые заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2°, днем +18, +23.

По Уфе также ожидается переменная облачность. Обойдется без осадков. Ветер юго-западный 2—7 м/с. Температура воздуха ночью +8, +10 градусов, на окраинах до +5, днем +21, +23.