ЦИК отменил результаты голосования на 10 участках в шести регионах

Центризбирком отчитался об отмене результатов голосования на 10 избирательных участках. Они расположены в шести регионах России. При этом регионы не были названы.

«Полностью отменены итоги голосования на 10 избирательных участках в шести субъектах», — передает «РИА Новости» слова члена ЦИК РФ Александра Клюкина.

Он добавил, что данные еще не утверждены окончательно и за этими участками могут последовать другие.

В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходили в 85 регионах РФ. В том числе прошли выборы в 13 заксобраний, прямые выборы депутатов 21 городской думы. В Татарстане жители выбирали депутатов Госсовета РТ. В Башкирии и Оренбуржье прошли выборы губернаторов.