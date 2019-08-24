Хабиров посетил в Уфе фестиваль «День 1000 музыкантов»
Врио главы Башкирии Радий Хабиров побывал сегодня на фестивале «День 1000 музыкантов», прошедший возле Конгресс-холла «Торатау».
Почти 2 тысячи музыкантов исполнили хиты таких групп как Queen, Metallica, Nirvana, Blur. В этом году участники прибыли из 40 городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Пензы, Екатеринбурга, Перми, Томска, Владивостока и других, сообщает пресс-служба главы РБ.
Хабиров пообщался с гостями и организаторами фестиваля.
Кроме традиционных форматов участия — игры на барабанах, бас- и ритм-гитарах, вокала — на фестивале прозвучали виолончель, флейта, скрипка, саксофон, укулеле, курай.
В течение дня на сцене выступили группы Nu Project, «Дамаск», «Дикси», The Times и Все ОК. Хедлайнером фестиваля стал известный коллектив «Ногу свело!».ОбществоВласть Башкортостан
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