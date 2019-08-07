Суд досрочно освободил экс-замминистра культуры России Пирумова

Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении экс-заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова, получившего три года колонии по первому «делу реставраторов», передает «РИА Новости».

На заседании суда Пирумов напомнил, что признал свою вину, полностью погасил ущерб и выплатил штраф. По словам бывшего чиновника, его здоровье за время содержания в изоляторе сильно ухудшилось. Прокурор возражал против досрочного освобождения Пирумова, заявив, что «цель наказания не достигнута».

Несмотря на УДО по делу реставраторов, Пирумов продолжит находиться под арестом по обвинению в хищении не менее 450 млн рублей при строительстве новых корпусов Эрмитажа. Его также обвиняют в организации преступного сообщества

Ранее упоминалось, что Пирумов проходит обвиняемым по делу о хищении выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа денег в размере 450 млн рублей.