Новости

07:45 МСК Все новости
Новости раздела

Путин запретил необоснованно продлевать арест бизнесменов

07:34, 03.08.2019
Путин запретил необоснованно продлевать арест бизнесменов
Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продлевать арест предпринимателей при отсутствии по уголовному делу в отношении них активных следственных действий.

Согласно документу, теперь следствие обязано обосновать суду причины ходатайства о продлении срока содержания обвиняемого в СИЗО. Срок продления ареста должен определяться исходя из объема следственных действий.

Также уточняется список лиц, которых нельзя арестовывать в случае, если они имеют постоянное место жительства в России и не совершали попыток скрыться от следствия или суда.

Ранее Путин прокомментировал предложение бизнес-омбудсмена Бориса Титова о том, что суд должен в первую очередь применять к предпринимателям меру пресечения в виде залога. По словам главы государства, в таких случаях важна сумма.

Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров