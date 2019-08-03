Археологи нашли в затопленном городе возле Египта остатки храма и древние монеты

Археологи изучили затопленный город Гераклион, расположенный в Средиземном море, недалеко от Александрии. Они обнаружили остатки храма, золотые украшения и монеты, части корабля.

Сообщается, что находки относятся к разным периодам истории: от III века до нашей эры до IV века нашей эры, передает «РИА Новости» со ссылкой на египетские СМИ.

Ученые считают, что Гераклион был построен примерно в VIII веке до нашей эры в прибрежной зоне Средиземного моря. Это был важный торговый центр и порт Древнего Египта вплоть до возведения Александрии в 331 году до нашей эры. Он ушел под воду примерно 1200 лет назад, и в настоящее время остатки города находятся под водой на разной глубине до 45 метров. Археологи обнаружили его в 2000 году, город считается интереснейшим подводным музеем.