«Росгосстрах»: агентский офис нового формата теперь и в Казани

Фото: пресс-служба компании ПАО СК «Росгосстрах»

«Росгосстрах» продолжает масштабную реализацию Новой агентской модели (НАМ), призванной повысить уровень удовлетворенности россиян страховыми услугами и превратить сотрудничество агентов со страховой компанией в бизнес-партнерство.

В рамках НАМ только в 2019 году по всей стране планируется открыть около 50 офисов нового формата. Теперь такой офис работает и в Казани.

«Новая агентская модель — приоритетный элемент Стратегии развития «Росгосстраха» до 2021 года, — отметил заместитель руководителя Блока регионального бизнеса компании «Росгосстрах» Норман Уде. — В Татарстане мы готовы предложить агентам условия взаимовыгодного бизнес-партнерства: понятный карьерный путь в компании, специально созданную службу заботы об агентах и участие в распределении прибыли от страхового портфеля».

По словам управляющего директора блока региональной сети компании Хусана Махмудова, страховой агент должен быть высокопрофессиональным финансовым консультантом, который способен помочь клиенту в определении потребностей в страховой защите жизни, здоровья, имущества, предложить оптимальные варианты такой защиты, а также наиболее удобные и доступные формы оплаты и сопровождения договора.

«Это иной подход к профессии страхового агента, иное восприятие ее обществом и более высокий общественный статус», — отметила руководитель агентского центра «Московский» Анна Ромадёнкина.

В новом агентском офисе «Росгосстраха» на улице Декабристов для агентов создано полноценное комфортное рабочее пространство, а для клиентов компании — максимальная доступность.

«Успешная деятельность страхового агента предполагает подготовку полисов в единых информационных системах компании, постоянное изучение новых продуктов, переговоры с клиентами. Далеко не все агенты способны обеспечить такие условия самостоятельно, а мы уже сейчас предлагаем условия для комфортной работы, рабочих встреч и даже отдыха, — сказал директор филиала Альберт Ишбулатов. — У нас работает сплоченная команда агентов, в которой немало ветеранов «Росгосстраха». И мы всегда готовы принять на работу активных людей, нацеленных на профессиональный рост. Действующие в «Росгосстрахе» программы наставничества и стипендиальной поддержки позволяют начинающим продавцам страховых продуктов и услуг быстро получать достойный доход и повышать свою квалификацию. По итогам 2018 г. филиал в Республике Татарстан занял 1 место в интегральном рейтинге среди всех филиалов «Росгосстраха» в России».

Агентский корпус филиала «Росгосстраха» в Татарстане — это 1 700 сотрудников, подчеркнул Альберт Ишбулатов: «Создававшийся без малого 100 лет назад для защиты жилья от пожаров и других напастей «Росгосстрах» и сегодня продолжает активно страховать дома и квартиры россиян. И, конечно же, мы расширяем и модернизируем нашу продуктовую линейку, чтобы агенты могли обеспечить клиентам комплексную страховую защиту их жизни, здоровья и имущества».

Материал подготовлен при поддержке пресс-службы компании ПАО СК «Росгосстрах»