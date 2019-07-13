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У Новгородского кремля нашли печать XII века

20:28, 13.07.2019
У Новгородского кремля нашли печать XII века
Фото: novgorodmuseum.ru

На раскопках в Великом Новгороде археологи обнаружили древнюю свинцовую печать. Ученые датируют артефакт XII веком.

Уникальная печать была найдена на Троицком раскопе, который расположен возле Новгородского кремля.

«Печать с изображением Иоанна Предтечи и тронной Богоматери не встречается среди опубликованных», — передает пресс-служба Новгородского музея-заповедника.

По предположениям ученых, она могла быть привезена в Россию из Византии. Также возможна работа русского мастера, подражающего византийским.

ОбществоИстория
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