У Новгородского кремля нашли печать XII века
На раскопках в Великом Новгороде археологи обнаружили древнюю свинцовую печать. Ученые датируют артефакт XII веком.
Уникальная печать была найдена на Троицком раскопе, который расположен возле Новгородского кремля.
«Печать с изображением Иоанна Предтечи и тронной Богоматери не встречается среди опубликованных», — передает пресс-служба Новгородского музея-заповедника.
По предположениям ученых, она могла быть привезена в Россию из Византии. Также возможна работа русского мастера, подражающего византийским.ОбществоИстория
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