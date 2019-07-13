У Новгородского кремля нашли печать XII века

На раскопках в Великом Новгороде археологи обнаружили древнюю свинцовую печать. Ученые датируют артефакт XII веком.

Уникальная печать была найдена на Троицком раскопе, который расположен возле Новгородского кремля.

«Печать с изображением Иоанна Предтечи и тронной Богоматери не встречается среди опубликованных», — передает пресс-служба Новгородского музея-заповедника.

По предположениям ученых, она могла быть привезена в Россию из Византии. Также возможна работа русского мастера, подражающего византийским.