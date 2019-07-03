В РЭО назвали из чего будет складываться плата за вывоз мусора

В ближайшее время власти изменят механизм взимания платы за обращение с отходами. Тарифы на вывоз мусора будут рассчитываться из количества контейнеров и частоты их опустошения.

Представитель «Российского экологического оператора» пояснил, что плата будет формироваться из количества вывезенных контейнеров. Например, если на дом приходится пять контейнеров и мусор из них вывозится раз в сутки, то компания вывозит в месяц 150 контейнеров.

Тариф будет устанавливаться по факту вывоза. Соответствующее постановление уже подготовлено, пишут «Ведомости».

Ряд собеседников издания посетовали, что новые изменения сделают бизнес регионального оператора непредсказуемым. При этом пока операторы и так собирают только 50% платежей. У 90% мусорных операторов образовался существенный кассовый разрыв — более 50 млн рублей.