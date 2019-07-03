Делегацию из Словакии в Татарстане заинтересовали КАМАЗы, вертолеты и корабли — видео
В Казани состоялся бизнес-форум Татарстан — Словакия. Бизнесменов заинтересовала продукция КАМАЗа, Казанского вертолетного завода и Зеленодольского завода им. Горького, сообщают «Новости Татарстана» телекомпании ТНВ.
«Меня удивили ваши КАМАЗы, вертолеты, интересны ваши корабли, которых у нас на Дунае нет», — отметил спикер парламента Словакии Андрей Данко.
Во время первого визита расширенной делегации прибыли парламентарии, бизнесмены и руководители предприятий, всего более 50 человек.
Интересной темой участники увидели и развитие туризма.ОбществоБизнес Татарстан
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