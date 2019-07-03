Новости общества

22:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Делегацию из Словакии в Татарстане заинтересовали КАМАЗы, вертолеты и корабли — видео

20:57, 03.07.2019
Делегацию из Словакии в Татарстане заинтересовали КАМАЗы, вертолеты и корабли — видео

В Казани состоялся бизнес-форум Татарстан — Словакия. Бизнесменов заинтересовала продукция КАМАЗа, Казанского вертолетного завода и Зеленодольского завода им. Горького, сообщают «Новости Татарстана» телекомпании ТНВ.

«Меня удивили ваши КАМАЗы, вертолеты, интересны ваши корабли, которых у нас на Дунае нет», — отметил спикер парламента Словакии Андрей Данко.

Во время первого визита расширенной делегации прибыли парламентарии, бизнесмены и руководители предприятий, всего более 50 человек.

Интересной темой участники увидели и развитие туризма.

ОбществоБизнес Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров