Делегацию из Словакии в Татарстане заинтересовали КАМАЗы, вертолеты и корабли — видео

В Казани состоялся бизнес-форум Татарстан — Словакия. Бизнесменов заинтересовала продукция КАМАЗа, Казанского вертолетного завода и Зеленодольского завода им. Горького, сообщают «Новости Татарстана» телекомпании ТНВ.

«Меня удивили ваши КАМАЗы, вертолеты, интересны ваши корабли, которых у нас на Дунае нет», — отметил спикер парламента Словакии Андрей Данко.

Во время первого визита расширенной делегации прибыли парламентарии, бизнесмены и руководители предприятий, всего более 50 человек.

Интересной темой участники увидели и развитие туризма.