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Минстрой РФ может изменить нормативы на отопление

17:10, 28.06.2019
Минстрой РФ может изменить нормативы на отопление
Фото: pixabay.com

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России запустило мониторинг для принятия решения по установлению нормативов на отопление.

«Мы запустили мониторинг с запросом текущей ситуации в субъектах, чтобы аккуратно ее проанализировать и посмотреть, какие стоимостные последствия [могут быть] для потребителей [теплоэнергии] конкретных регионов. [Это необходимо] для корректной оценки влияния и дальнейшего принятия решений», — сказала директор департамента развития жилищно-коммунального хозяйства ведомства Светлана Никонова.

В пресс-службе Минстроя добавили, что предусмотрена дифференциация по типу и этажности домов, пишет ТАСС.

Ранее «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких сообщила, что в России запланировано изменение норматива отопления, который будет пересчитан в зависимости от этажности. Однако в Минстрое опровергли это.

ОбществоИнфраструктура
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