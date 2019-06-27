Абхазия закрыла границу с Грузией

Абхазия ввела временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией.

По данным службы госбезопасности республики, с 28 июня будет ограничен въезд иностранных граждан с территории Грузии, а также выезд граждан Абхазии на территорию Грузии.

Там уточнили, что протесты, затрагивающие государственность Абхазии, проходят в том числе в Зугдидском районе — приграничной территории с Абхазией.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке авиасообщения с Грузией. Решение объяснили заботой о безопасности российских туристов из-за массовых антироссийских акций в стране.