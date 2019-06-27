В Перми нашли гимназию, зачислявшую к себе только выпускников воскресной школы

Прокуратура Перми выявила, что при приеме детей в городскую гимназию №1 администрация отдает предпочтение детям, успешно окончившим воскресную школу.

Как отмечается на сайте ведомства, места в первых классах фактически распределялись еще до начала официального приема заявлений от родителей и до публикации информации об этом на сайте гимназии. Все это лишало других детей реальной возможности поступить в первый класс.

Кроме того, заявления от родителей детей, прошедших обучение в воскресной школе, принимали после окончания рабочего дня. На следующий день другим родителям отказывали, заявляя, что свободных мест не осталось.

В результате против гимназии и ее директора завели дела об административных правонарушениях.

Ранее Прокуратура Дзержинского района Перми возбудила два административных дела в отношении гимназии №4 и ее директора за установление разных проходных баллов для поступающих в первый класс девочек и мальчиков. Однако суд не стал никого привлекать к ответственности.