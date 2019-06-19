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В Минобрнауки назвали самые популярные у абитуриентов направления

15:08, 19.06.2019
В Минобрнауки назвали самые популярные у абитуриентов направления
Фото: kremlin.ru

В Министерстве науки и высшего образования РФ назвали направления, на которые стремится поступить наибольшее количество абитуриентов. Глава министерства Михаил Котюков рассказал, что самыми востребованными стали педагогические направления, IT-специальности и медицина.

«Если говорить о направлениях… то у нас три лидера: это педагогические направления, IT-специальности и медицина», — приводит «РИА Новости» слова министра.

Он отметил, что точных цифр еще нет, они появятся по итогам приемной кампании, «потому что поступать будут не только выпускники школ, но и люди, которые в предыдущие годы заканчивали».

Напомним, что в мае директор Центра экономики непрерывного образования института прикладных экономических исследований РАНХиГС Татьяна Клячко назвала наиболее перспективные направления для выбора профессии. В списке оказались медицина, информационные технологии, дизайн, очистка воды и экономика.

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