В Татарстане проектирование новой дороги с мостом через Каму могут начать в 2019 году

В 2019 году может начаться проектирование новой дороги в обход Набережных Челнов и Нижнекамска с мостом через Каму в районе села Соколка.

«Если все будет хорошо, то на следующий год получим финансирование, начнется проектирование, а возможно, через год — строительство», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин на брифинге в кабмине.

Министр уточнил, что в настоящее время на этой территории уже ведутся изыскательские работы.

Ленар Сафин также рассказал, что Федеральное дорожное агентство уже внесло этот проект автодороги с мостовым переходом в схему территориального планирования с завершением строительства до 2024 года.

По его словам, предполагается строительство 90 км автомобильной дороги первой технической категории с мостовым переходом, передает ИА «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что стоимость объекта в ценах 2018 года оценивается в 71,4 млрд рублей. На первом этапе решено строить участок в 14 км стоимостью 21,4 млрд рублей.