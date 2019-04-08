Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным по войне в Донбассе

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.

По его мнению, переговоры должны пройти в присутствии западных представителей. Тема для разговора — война в Донбассе, в том числе обсуждение договоренностей о прекращении стрельбы, «чтобы наши ребята перестали погибать».

«Жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда», — подчеркнул Зеленский в эфире телеканала «Украина».

Также он отметил необходимость реформирования минского формата переговоров.

Напомним, ранее ЦИК Украины объявил окончательные результаты первого тура выборов президента. За Владимира Зеленского свои голоса отдали 30,24% проголосовавших, за Петра Порошенко — 15,95%.