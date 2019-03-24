В Набережных Челнах появится памятник партийному деятелю Фикряту Табееву
Скульптору Факилю Гайфутдинову предложили разработать эскиз памятника Фикряту Табееву, сообщают «Челнинские известия».
Такое предложение Гайфутдинову сделал руководитель исполкома Набережных Челнов Ринат Абдуллин. Известно, что памятник планируется установить на городской набережной.
Фикрят Табеев сыграл ключевую роль в том, что КАМАЗ появился именно в Набережных Челнах. 19 лет он возглавлял татарский обком КПСС.
Напомним, 4 марта 2018 года исполнилось бы 90 лет Фикряту Табееву. Имя этого легендарного руководителя, государственного и партийного деятеля золотыми буквами вписано в новейшую историю не только Татарстана, но и всей страны. Табеев — человек-легенда, руководитель, который фактически стоял у истоков создания современной промышленности Татарстана.Общество Татарстан
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Вообще, все первын серетари обкома делали все для того, чтобы люди из Татарстана убежали. В Татарстане был самый низкий уровень жизни.
Я жил при нем, знаю хорошо, кем был Табеев для нас. Весь Татарстан голодал.
А он любил рапортовать перед Москвой о рекордных урожаях, рекордных надоях, при нем сельчанам даже паспорта не давали. Чтоб они не убежали.