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Вице-премьер РФ Борисов осмотрел в ОЭЗ «Алабуга» производство композитов для самолета МС-21

19:14, 22.03.2019 1
Вице-премьер РФ Борисов осмотрел в ОЭЗ «Алабуга» производство композитов для самолета МС-21
Фото: media.kpfu.ru

Заместитель премьер-министра России Юрий Борисов посетил сегодня в ОЭЗ «Алабуга» завод по производству композитных материалов «Алабуга-Волокно», который выпускает продукцию для самолетов МС-21.

В ходе визита Борисов отметил, что сертификат на новый среднемагистральный самолет может быть получен уже в следующем году. Производство самолета планируется начать в 2021 году, передает ИА «Татар-информ».

Вице-премьер РФ отметил, что самолет МС-21 будет востребован как в России, так и за рубежом.

Также Борисов посетил КФУ, где ознакомился с инфраструктурой вуза и прочел лекцию о необходимости сохранить устойчивость оборонно-промышленного комплекса страны в рамках рыночной экономики, сообщается на сайте вуза.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 22 марта
    а самолет Ту 330 так и не посмотрел? Ждет бедняга хозяина..
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