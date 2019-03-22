Вице-премьер РФ Борисов осмотрел в ОЭЗ «Алабуга» производство композитов для самолета МС-21

Заместитель премьер-министра России Юрий Борисов посетил сегодня в ОЭЗ «Алабуга» завод по производству композитных материалов «Алабуга-Волокно», который выпускает продукцию для самолетов МС-21.

В ходе визита Борисов отметил, что сертификат на новый среднемагистральный самолет может быть получен уже в следующем году. Производство самолета планируется начать в 2021 году, передает ИА «Татар-информ».

Вице-премьер РФ отметил, что самолет МС-21 будет востребован как в России, так и за рубежом.

Также Борисов посетил КФУ, где ознакомился с инфраструктурой вуза и прочел лекцию о необходимости сохранить устойчивость оборонно-промышленного комплекса страны в рамках рыночной экономики, сообщается на сайте вуза.