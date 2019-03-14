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Приставы Удмуртии сообщили о розыске известного в Ижевске «кавээнщика»

11:18, 14.03.2019
Приставы Удмуртии сообщили о розыске известного в Ижевске «кавээнщика»
Фото: r18.fssprus.ru

Удмуртское управление службы судебных приставов сообщило о розыске известного в Ижевсе ведущего и участника команды КВН «Найди» Максима Фоминых-Касаткина. За ним числится долг по алиментам в размере более 200 тыс. рублей.

«Согласно решению суда он обязан выплачивать ежемесячно алименты в размере, равном 2,5 размера прожиточного минимума, однако выплаты не производит», — говорится в сообщении УФССП по УР.

Отмечается, что артист сменил фамилию на Фоминых, чтобы избежать встречи с приставами. Также он не живет по месту прописки, не является к приставам и скрывает место нахождения.

Общество Удмуртия
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